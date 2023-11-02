В Екатеринбурге фильм «Найден, жив!» презентуют 10 ноября

Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян.

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«Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатерина Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте».

Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах.