В Екатеринбурге фильм «Найден, жив!» презентуют 10 ноября
Фильм «Найден, жив!» про поисковый отряд «Прорыв», который участвовал в поисках шестилетнего Далера Бобиева, позже найденного мертвым в гараже своего опекуна, презентуют 10 ноября. Премьера пройдет в рамках фестиваля «Неделя уральского кино». Об этом рассказал автор картины Роберт Карапетян.
«Приглашаю вас на премьеру документального фильма „Найден, жив!“ про поисковый отряд СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область, который мы с моей коллегой Екатерина Тимошенко снимали почти год», — пояснил Карапетян в соцсети «ВКонтакте».
Картину презентуют 10 ноября в «Доме кино» бесплатно. Как уточняет Роберт, посмотреть его работу в сети можно будет еще не скоро — в первую очередь, ее будут презентовать на фестивалях и конкурсах.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге готовят премьеру фильма «Найден, жив!» о волонтерах поискового отряда «Прорыв». Команда фильма планировала пригласить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, чтобы он после просмотра оказал бы поддержку поисковому отряду «Прорыв».