Появились фото со съемок нового фильма с Райаном Гослингом "Каскадеры"
Картину о нелёгком труде каскадеров снимает Дэвид Литч ("Джон Уик", "Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Быстрее пули").
Кадры со съемочной площадки "Каскадеров" (The Fall Guy) публикует Vanity Fair.
Это – киноадаптация сериала 80-х, в котором герой, помимо трюков на площадке, подрабатывал охотником за головами. На второй работе ему помогает коллега-каскадер и подруга-оператор. На такой нехитрой завязке и комедийных элементах сериал продержался 5 лет.
По замыслу Дэвида Литча, кроме самой забавной истории, фильм призван рассказать о работе каскадеров до компьютерной графики, о трюках типа падения из движущейся машины на матрас или головокружительных прыжках с высоты.
Главного героя Кольта Сиверса играет Райан Гослинг, в ролях также Эмили Блант (Джоди Морено), Аарон Тейлор-Джонсон.
Прокат запланирован на 1 марта 2024 года.