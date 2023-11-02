Появились фото со съемок нового фильма с Райаном Гослингом "Каскадеры"

Это – киноадаптация сериала 80-х, в котором герой, помимо трюков на площадке, подрабатывал охотником за головами. На второй работе ему помогает коллега-каскадер и подруга-оператор. На такой нехитрой завязке и комедийных элементах сериал продержался 5 лет.