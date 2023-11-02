Снятый в Воронеже мультсериал "Супергерои.ру" выходит в прокат
Онлайн-премьера российского анимационного сериала для подростков состоится 2 ноября на платформе "Кинопоиск". Проект создан на студии "Воронеж" при поддержке Института развития интернета. "Супергерои.ру" - история об обычной московской семье, которая спасает мир от внеземной опасности.
Пятнадцатилетний фанат робототехники Алексей и его сестры - юная блогерша Елена и обожающая животных первоклашка Маргарита - внезапно узнают, что их отец вовсе не инженер, а секретный агент.
Вся семья отправляется в смертельно опасное путешествие на спрятанную в сибирской тайге научную базу, где обнаружилась неизвестная энергия невероятной силы. Им предстоит разгадать тайну этой силы и вступить в схватку с могущественной корпорацией.
"На данный момент в российской анимации не существует контента для подростковой аудитории, которая, в отличие от детской, сложно монетизируется и считается финансово непривлекательной для инвестиций. При этом все мы за последние годы стали свидетелями того, что супергерои стали очень популярны и прочно вошли в массовую культуру, а супергеройское кино зарекомендовало себя как отдельный жанр. Для нас было важным создать образ российского супергероя, который будет иметь понятный для нашей аудитории культурный код и говорить с подростками на привычном для них языке", - пояснил генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев.
В сериале 11 эпизодов по 22 минуты. Новые серии будут выходить по четвергам.