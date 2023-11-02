Снятый в Воронеже мультсериал "Супергерои.ру" выходит в прокат

"На данный момент в российской анимации не существует контента для подростковой аудитории, которая, в отличие от детской, сложно монетизируется и считается финансово непривлекательной для инвестиций. При этом все мы за последние годы стали свидетелями того, что супергерои стали очень популярны и прочно вошли в массовую культуру, а супергеройское кино зарекомендовало себя как отдельный жанр. Для нас было важным создать образ российского супергероя, который будет иметь понятный для нашей аудитории культурный код и говорить с подростками на привычном для них языке", - пояснил генеральный продюсер студии "Воронеж" Владимир Николаев.