Вызывайте "Скорую помощь": на НТВ состоится премьера шестого сезона сериала

Сюжет сериала происходит на одной из столичных подстанций скорой помощи, где появился новый водитель Константин Кулыгин (Гоша Куценко). Он поочередно возит две бригады врачей и иногда подсказывает, что им делать для того, чтобы спасти жизнь пациента.

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Медицинская осведомленность водителя производит впечатление на всех, а главврач подстанции Арефьева (Екатерина Волкова) запрещает Косте вмешиваться в работу бригад. Но он все равно встревает, спасая жизни пациентов. Наличие подобных знаний озадачивает медиков с подстанции, которые мало что знают о прошлом водителя.

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Идея сериала принадлежит Михаилу Хлебородову, памяти которого будет посвящен шестой сезон. Отмечается, что он успел придумать каркас седьмого сезона, съемки которого проходят сейчас.

Сюжетные повороты

В новом сезоне медики будут спасать парня от кровной мести, будучи под обстрелом, столкнутся с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей, окажут первую помощь женщине с ожогами в "интересных местах". Также они будут взламывать машину, за рулем которой сидит отключившийся водитель, а рядом - агрессивный пес, а потом врываться в квартиру, полную наркозависимых "зомби".

"Конечно, сложно чем-то удивить аудиторию сериала, ведь люди говорят, что уже видели подобные кейсы в других медицинских сериалах. Скажу так: медицина не могла бы прогрессировать, если бы болезни не повторялись. Так и мы можем где-то повторяться, но у нас совершенно другие характеры и обстоятельства, поэтому каждый раз получается вдохнуть новую жизнь", - сказал режиссер шестого сезона Богдан Дробязко.

Актеры сериала также рассказали, что ждет зрителей в новом сезоне. Это будет бодрая, драматичная старая добрая "Скорая помощь", которую на телеэкране уже успели полюбить, а у некоторых героев произойдут в том числе поворотные события в жизнях.

Гоша Куценко рассказал про судьбу Кулыгина: "В шестом сезоне драмы в жизни моего героя будет практически столько же, сколько было и в пятом, но немного другого характера. Мы приготовили много интересных сюжетных поворотов, например будет неожиданный ход, который развернет моего персонажа еще раз вокруг своей оси. Сезон получился детективный. Так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно - зрители узнают, посмотрев новые серии". Он также добавил, что герои заставят зрителей немножко понервничать, но в хорошем смысле.

В это время у героини Светланы Брюхановой - фельдшера Любы - случится внутренний выбор между эмоциональным и рациональным. "Моя героиня очень импульсивная женщина, которая всегда говорит то, что думает, и делает то, что хочет. Она столкнется с тяжелым выбором: идти за сердцем либо за разумом. Метания Любы я иногда проживала лично. В итоге она идет за разумом, но сердце постоянно заставляет ее совершать поступки, которые не все одобряют и причиняют боль другим", - сказала актриса.

Сердечные дела также ждут героя Степана Куликова: "Не буду раскрывать все секреты, но в шестом сезоне мой герой с головой окунется в любовные отношения. Витя - авантюрист и, как и прежде, будет постоянно попадать в разные неловкие ситуации".

Реакции зрителей

"Сериал „Скорая помощь“ однозначно играет значительную роль в популяризации медицинских профессий и привлечении внимания к работе медицинских специалистов. В социальных сетях мне пишут десятки подростков и молодых людей, которые либо хотят пойти учиться в медицинский институт, либо уже поступили благодаря нашему сериалу", - сказал Дробязко.

В том же убежден Куликов: "На мой взгляд, сериал играет большую роль в популяризации медицинских профессий. Нам пишет огромное количество молодых ребят, которые поступают в медицинские колледжи, институты, связывают свою жизнь с медициной". Он также сказал, что молодежь вдохновляется сериалом.

То, что "Скорая помощь" влияет на зрителей, отмечает и Пётр Баранчеев: "Я с уверенностью могу сказать, что наш сериал играет роль в популяризации медицинских профессий среди молодежи. У нас с Катей Волковой есть спектакль, который мы показываем в разных городах России, и на него приходит очень много студентов медицинских вузов. Они рассказывают, что на их выбор профессии повлиял наш сериал. Иногда мне пишут люди, которые работали фельдшерами или врачами на скорой помощи, что сериал снят очень правдоподобно. Для меня это всегда комплимент, ведь у многих из них достаточно внушительный стаж работы".

С тем, что сериал выглядит достаточно убедительно, согласен Александр Тютин. "У меня много друзей-врачей, которые смотрят „Скорую помощь“ и говорят, что все выглядит очень убедительно. Конечно, это благодаря весомому вкладу наших консультантов", - сказал актер.

Случаи на производстве

Актеры рассказали и о своих эмоциях во время и после съемок. Например, Брюханова освоила новые навыки благодаря "Скорой помощи": "Теперь я знаю, как вставлять катетер в костный мозг, который находится под коленом. Но надеюсь, что мне никогда не придется делать это в реальной жизни".

Баранчеев рассказал, что на него повлиял момент, где по сценарию умирала девочка, которую герои реанимировали. "Консультант, который присутствовал на площадке, работал в реанимации несколько лет и позже рассказал мне, что они так могут 30 человек откачивать за смену. Умерших забирает бригада, а врачи сразу едут на следующий вызов. В тот момент я понял, что это невероятно сложная работа".

Сложность таких сцен также отметил Гоша Куценко: "Реанимация детей - это всегда стресс для всей съемочной группы, потому что детишки очень верят в происходящее, а мы стараемся все выполнить правильно и никому не навредить. Наши сценаристы всегда консультируются с настоящими врачами, и на съемочной площадке при необходимости находится наш друг и действующий опытный врач Эльмар Ахундов".

Смешная история в шестом сезоне произойдет со Степаном Куликовым: у него будет встреча со своим страхом. "Я увидел, что мне предстоит сцена с пауком, которых я панически боюсь. Но решил, что раз про это никто не спросил, значит как-то обыграют. Однако на площадке выяснилось, что мало того, что паук настоящий, так он еще и должен ползти по мне. А с ним ведь не договоришься. В итоге паук полз по моему лицу, по волосам".

За все сезоны в съемках "Скорой помощи" была задействована половина медицинских учреждений Москвы и Подмосковья, более 250 раз оказана медицинская помощь, использованы миллион шприцов и огромное количество бинтов. В шестом сезоне также задействовано больше героев, чем раньше - теперь их свыше 20.