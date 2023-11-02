На YouTube-канале «Иви» вышел тизер-трейлер драматического сериала «Госпожа». Главные роли в шоу исполнили Никита Ефремов и Евгения Громова .

Сюжет сериала рассказывает о соцработнице Марусе, для которой индустрия ролевых игр становится дверью к обретению своего «Я». Также героиня нуждается в деньгах, чтобы выплатить огромный долг матери перед коллекторами.