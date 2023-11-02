"Отель "У погибшего альпиниста" братьев Стругацких снова экранизируют

"Отель "У погибшего альпиниста" братьев Стругацких, блестящий сюрреалистический фантастический детектив (сами они его обозначали "отходной жанру"), получит еще одну экранизацию. Уже четвертую.

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Массовому зрителю знакома лента 1979-го, снятая на "Таллинфильм", в оригинале - на эстонском, дублированная на русский. Недоумевающего инспектора Глебски там сыграл Улдис Пуцитис, в дубляже говорящий голосом "Шурика" - Александра Демьяненко.

Фильм стал прощальной работой Григория Кроманова, режиссера "Последней реликвии" и "Бриллиантов для диктатуры пролетариата".

До и после советской ленты были две польские - 1976-го Станислава Воля и 1993-го - Михала Квециньского.

Ремейком займется "Марс Медиа", предварительно - в формате полного метра. Но это пока не точно.

Сценаристка уже есть - Ольга Городецкая (соавтор "Казни" Ладо Кватании), режиссер тоже - Александр Домогаров-младший.