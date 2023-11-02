"Отель "У погибшего альпиниста" братьев Стругацких снова экранизируют
"Отель "У погибшего альпиниста" братьев Стругацких, блестящий сюрреалистический фантастический детектив (сами они его обозначали "отходной жанру"), получит еще одну экранизацию. Уже четвертую.
Массовому зрителю знакома лента 1979-го, снятая на "Таллинфильм", в оригинале - на эстонском, дублированная на русский. Недоумевающего инспектора Глебски там сыграл Улдис Пуцитис, в дубляже говорящий голосом "Шурика" - Александра Демьяненко.
Фильм стал прощальной работой Григория Кроманова, режиссера "Последней реликвии" и "Бриллиантов для диктатуры пролетариата".
До и после советской ленты были две польские - 1976-го Станислава Воля и 1993-го - Михала Квециньского.
Ремейком займется "Марс Медиа", предварительно - в формате полного метра. Но это пока не точно.
Сценаристка уже есть - Ольга Городецкая (соавтор "Казни" Ладо Кватании), режиссер тоже - Александр Домогаров-младший.
По срокам - скорее всего, 2025-2026-й, сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства".