Как каскадера парализовало на съемках Гарри Поттера

Каскадеры нередко остаются невоспетыми героями фильмов, несмотря на то, что они рискуют больше всех. Съемки кино могут быть удивительно опасным делом, и "ГарриПоттер" небыл исключением. "Рамблер" рассказывает историю Дэвида Холмса — каскадера, которого по пояс парализовало после съемок одной из сцен "Гарри Поттера".

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2"

Дэвид Холмс был дублером Дэниела Рэдклиффа со времен фильма "Гарри Поттери философский камень". Благодаря сходству телосложения с Рэдклиффом он идеально подходил для замены его в опасных сценах. К сожалению, на съемках последнего фильма франшизы риск, присущий его профессии, сыграл с ним злую шутку.

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Несчастный случай с каскадерским двойником Гарри Поттера произошел в январе 2009 года. В одной из финальных сцен несколько волшебников противостояли Волдеморту в смертельной схватке в Хогвартсе.

На протяжении всей сцены Гарри перемещался по воздуху в результате взрыва. Чтобы воссоздать этот эффект, Дэвиду Холмсу необходимо было натянуть трос, имитирующий ударную волну, поднявшую главного героя в воздух.

К сожалению, в результате несчастного случая трос привел в движение дублера каскадера с чрезмерной силой, и он врезался в стену. Удар был настолько сильным, что вызвал перелом шеи, и он был доставлен в больницу. Он больше никогда не сможет двигать своим телом от пояса вниз.

"С Дэйвом произошла ужасная вещь, но я не хочу говорить так, как будто его жизнь — это трагедия. То, как его жизнь повлияла на жизнь окружающих его людей, означает, что это лучшее, что можно себе представить в данной ситуации", — рассказывал Дэниел Рэдклифф.

После несчастного случая, который привел к параличу на всю жизнь, Дэвид Холмс посвятил себя привлечению внимания к работе каскадеров. Бывший дублер основал собственную продюсерскую компанию и ведет подкаст, в котором берет интервью у специалистов по трюкам в кино.