Кадр дня: как каскадера парализовало на съемках Гарри Поттера
Каскадеры нередко остаются невоспетыми героями фильмов, несмотря на то, что они рискуют больше всех. Съемки кино могут быть удивительно опасным делом, и "ГарриПоттер" небыл исключением. "Рамблер" рассказывает историю Дэвида Холмса — каскадера, которого по пояс парализовало после съемок одной из сцен "Гарри Поттера".
Дэвид Холмс был дублером Дэниела Рэдклиффа со времен фильма "Гарри Поттери философский камень". Благодаря сходству телосложения с Рэдклиффом он идеально подходил для замены его в опасных сценах. К сожалению, на съемках последнего фильма франшизы риск, присущий его профессии, сыграл с ним злую шутку.
Несчастный случай с каскадерским двойником Гарри Поттера произошел в январе 2009 года. В одной из финальных сцен несколько волшебников противостояли Волдеморту в смертельной схватке в Хогвартсе.
На протяжении всей сцены Гарри перемещался по воздуху в результате взрыва. Чтобы воссоздать этот эффект, Дэвиду Холмсу необходимо было натянуть трос, имитирующий ударную волну, поднявшую главного героя в воздух.
К сожалению, в результате несчастного случая трос привел в движение дублера каскадера с чрезмерной силой, и он врезался в стену. Удар был настолько сильным, что вызвал перелом шеи, и он был доставлен в больницу. Он больше никогда не сможет двигать своим телом от пояса вниз.
"С Дэйвом произошла ужасная вещь, но я не хочу говорить так, как будто его жизнь — это трагедия. То, как его жизнь повлияла на жизнь окружающих его людей, означает, что это лучшее, что можно себе представить в данной ситуации", — рассказывал Дэниел Рэдклифф.
После несчастного случая, который привел к параличу на всю жизнь, Дэвид Холмс посвятил себя привлечению внимания к работе каскадеров. Бывший дублер основал собственную продюсерскую компанию и ведет подкаст, в котором берет интервью у специалистов по трюкам в кино.
15 ноября на стриминговой платформе Max выйдет документальный фильм о Дэвиде Холмсе, участие в нем примет и Дэниел Рэдклифф. В фильм войдут кадры из личного архива, закулисные материалы о каскадерской работе Холмса, а также трогательные интервью с Дэвидом, Дэниелом Рэдклиффом, друзьями, семьей и бывшими членами съемочной группы.