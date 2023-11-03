Бывшей участнице «Пацанок» дали шанс вернуться в шоу

Бывшей участнице «Пацанок» Мэри Джа дали шанс вернуться в «Школу леди»
Наставники «Школы леди» в новом выпуске шоу «Новые пацанки» дали шанс на возвращение участнице из предыдущего сезона реалити. Среди нескольких претенденток выбор пал на конкурсантку из второго сезона — тусовщицу Мэри Джа (Марину Чаплыгину).
На минувшей неделе нынешние участницы столкнулись с девушками из прошлых сезонов шоу. Помимо Чаплыгиной, их также посетили Лиза Калтыгина, Анна Ханова, Анна Загвоздкина, Мишель Гаджиева и Анна Костина. Все пацанки прошли испытание на детекторе лжи. Не были искренними с наставниками Карина Долиашвили, Мария Романова и Дарья Поцелуева, но девушки остались в проекте, поскольку педагоги поверили в их желание действительно изменить свою жизнь. Чаплыгина рассказала, что рада вернуться в проект, и поделилась мыслями о нынешних участницах реалити.
— Не вижу воли к победе, не вижу рвения, настойчивости. У них раз в жизни выпадает такой шанс, он достается далеко не всем. Разве понимание того, что ты — одна из сотни тысяч, не заряжает тебя? Я этого не понимаю. Меня переполняют эмоции, что мне дали еще один шанс, — сказала Чаплыгина в эфире шоу.
В конце сентября на шоу «Новые пацанки» стала известна информация, спровоцировавшая заблаговременное исключение участницы по имени Мила Грац.