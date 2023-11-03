Бывшей участнице «Пацанок» дали шанс вернуться в шоу

— Не вижу воли к победе, не вижу рвения, настойчивости. У них раз в жизни выпадает такой шанс, он достается далеко не всем. Разве понимание того, что ты — одна из сотни тысяч, не заряжает тебя? Я этого не понимаю. Меня переполняют эмоции, что мне дали еще один шанс, — сказала Чаплыгина в эфире шоу.