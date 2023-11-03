4 лучших приключенческих фильма всех времен

Приключенческие фильмы – жанр, который останется актуальным во все времена. Именно благодаря таким картинам у миллионов зрителей по всему миру появляется возможность всего за 1,5-2 часа пережить невероятный опыт, не покидая пределы собственной квартиры.

© Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Подчас на удивительные свершения в собственной жизни попросту нет сил, но при этом очень хочется отвлечься от привычной рутины и с головой погрузиться в удивительную историю. В такие моменты приключенческие фильмы будут как нельзя кстати.

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Подробнее о лучших кинолентах в этом жанре читайте в материале "Рамблера".

"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981

Знаменитый археолог и по совместительству специалист по оккультным наукам получает опасное задание от правительства США. Индиана Джонс должен отправиться на поиски священного ковчега. Вот только герой еще не подозревает о том, что такое же задание получили специальные агенты Адольфа Гитлера.

Легендарная картина с Харрисоном Фордом в главной роли удостоилась пяти "Оскаров".

"Изгой", 2000

Чак Ноланд – отчаянный трудоголик, работающий на логистическую компанию. Герой так занят на работе, что подчас даже не успевает находить время на свою невесту. Как-то раз Ноланда отправляют в очередную командировку, но она оборачивается катастрофой: самолет с Чаком терпит крушение в Тихом океане. Только Ноланду удается спастись. Герой оказывается на необитаемом острове, где отныне вынужден бороться за выживание.

"Жизнь Пи", 2012

В центре сюжета – сын владельца индийского зоопарка по имени Пи. Жизнь мальчишки развивается стремительно: он ищет свое место в мире, учится отстаивать личные границы, погружается в духовность, старается жить по канонам трех конфессий и даже влюбляется. Но мир Пи переворачивается с ног на голову после того, как его семья решает эмигрировать. На полпути между Индией и Канадой корабль терпит крушение, и Пи остается в шлюпке с тигром, гиеной, зеброй и орангутаном.

Приключенческая драма Энга Ли была отмечена 11 номинациями на "Оскар". В итоге фильм удостоился четырех статуэток.

"Арахисовый сокол", 2019

Кадр из фильма "Арахисовый сокол"

Картина повествует историю двух противоположностей, которые внезапно начинают дружить и отправляются в увлекательное путешествие.