4 захватывающих фильма про мошенников

Едва ли кому-то из нас хотелось бы столкнуться с мошенником в реальной жизни. Однако наблюдать за такими персонажами на экране одно удовольствие: как правило, такие герои попадают в крайне комичные, а порой и трагичные ситуации.

© Кадр из фильма "Паразиты"

Подробнее о лучших фильмах про мошенников, которые точно произведут на вас впечатление, читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

"Паразиты", 2019

Кадр из фильма "Паразиты"

Нашумевший южнокорейский триллер с говорящим названием, удостоившийся четырех "Оскаров".

В центре сюжета – малоимущая семья Ким. Герои живут в сыром подвале, воруют интернет у соседей и еле сводят концы с концами, перебиваясь "халтурками". Жизнь героев переворачивается с ног на голову после того, как друг сына семейства предлагает приятелю поработать репетитором вместо него в богатой семье Пак. Герой подделывает диплом о высшем образовании, приезжает в роскошный дом и производит крайне приятное впечатление на его хозяйку. Женщина берет Кима на работу, еще не подозревая, к чему приведет ее опрометчивое решение.

"Волк с Уолл-стрит", 2013

Действие картины разворачивается в конце 1980-х. Джордан Белт начинает карьеру брокера, но вскоре банк, в котором он работает, закрывается из-за финансовых трудностей. Но Белт не опускает руки: он открывает собственную небольшую фирму, которая очень быстро становится успешной. Джордан успевает не только руководить компанией, но также прожигать жизнь за сомнительными развлечениями, и вскоре им начинает интересоваться ФБР.

"Как украсть миллион", 1966

Комедийная мелодрама с Одри Хепберн в главной роли повествует историю дочери миллионера. Богача нельзя назвать благочестивым, ведь он промышляет подделкой произведений искусства. Чтобы спасти отца, его дочь объединяется с мошенником – вместе они намерены украсть один из "шедевров" миллионера, чтобы никто не узнал правду о картинах.

"Талантливый мистер Рипли", 1999

Как-то раз Том Рипли случайно знакомится с одним из богатейших людей Америки. Он убеждает юного Рипли отправиться в Италию, чтобы тот убедил его транжиру-сына вернуться из Европы в США.