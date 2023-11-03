По «Мятежной луне» Зака Снайдера выпустят мультсериал
Фантастический боевик «Мятежная луна» ещё не вышел, однако Netflix продолжает расширять грядущую вселенную картины. Режиссёр фильма Зак Снайдер сообщил, что, помимо грядущих двух лент, сериала и видеоигры, авторы также выпустят подкаст, анимационный комикс и даже мультсериал — все три произведения расскажут историю до событий оригинального фильма.
Мы делаем нарративный подкаст, анимационный комикс и мультсериал. Их события происходят до событий фильма. Таким образом, вы можете начать понимать обширность мифологии, над которой мы работаем.
Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Герои объединятся против него вместе с таинственной незнакомкой, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла (Kingsman), Чарли Ханнэм («Джентльмены»), Энтони Хопкинс («Молчание ягнят») и другие.
Премьера картины состоится 22 декабря на Netflix. При этом вторая часть не заставит себя ждать — она выйдет уже 19 апреля 2024 года.