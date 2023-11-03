Дизайнер из Архангельска стала новой героиней «Кому на Руси шить хорошо. 2 cезон»

Третья серия нового сезона документального проекта «Кому на Руси шить хорошо» уже доступна в официальном сообществе Киностудии им. М. Горького во ВКонтакте. Мини-сериал создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по лицензии Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького.

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Новый эпизод расскажет о дизайнере из Архангельска Анне Злотко.

Новая серия второго сезона документального мини-сериала «Кому на Руси шить хорошо» о дизайнерах из разных регионов России, использующих в своем творчестве фольклорные элементы, посвящена бренду Anna Zlotko и его создательнице. Анна Злотко родилась в Чаколе – одном из древнейших поселений по реке Пинеге – и сейчас живет в Архангельске. Основу бренда девушки составляют льняные платья, нередко украшенные традиционными узорами. Платья из первой коллекции дизайнера под названием «#Девочки Носят Платья» были украшены ручной росписью, которую выполнил художник Михаил Бронский, – раньше такой росписью украшали дома, сундуки, двери и прялки. В 2018 году бренд получил мировое признание, попав на страницы итальянского VOGUE.

Второй сезон проекта «Кому на Руси шить хорошо» стартовал 19 октября. Зрители уже познакомились с творчеством дизайнеров Нади Андриановой из Нижнего Новгорода (бренд Kichka) и Надежды Докторовой из Якутска (бренд EIKIRIE). Заключительный эпизод нового сезона выйдет уже 9 ноября и расскажет о дизайнере из Санкт-Петербурга.