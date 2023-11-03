Певец Кай Метов стал участником нового сезона шоу «Суперстар!» на НТВ. Накануне выхода проекта «Газета.Ru» созвонилась с артистом и расспросила его о творчестве, любимых исполнителях и семейных традициях.

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— Читала, что вы согласились на участие в «Суперстаре!», не раздумывая. Почему была такая уверенность в этом шоу?

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— Точнее будет сказать — согласился, но раздумывал недолго. Помню этот день, все происходило в кабинете Вадима Такменева (создателя и ведущего шоу. — «Газета.Ru»), мы с ним душевно поговорили, и в процессе у меня не возникло сомнений, что «Суперстар!» принесет пользу.

Артисты идут на это шоу с разными целями: кто-то хочет напомнить о себе, кто-то — примерить новые образы. В моем случае побороть «некую однобокость» в восприятии меня как артиста, чей образ для многих связан исключительно с песней «Position number 2».

Действительно, эта песня в свое время наделала много шума, она является моей визитной карточкой. Но такое гипертрофированное внимание к ней поглотило значимость других песен, многие из которых воспринимаются зрителем на концертах с большими эмоциями. С помощью команды «Суперстара!» мне хочется показать себя аудитории НТВ с другой стороны.

— Как-то по-особенному готовились к «Суперстару!»? Например, подбирали определенный репертуар?

— Насчет репертуара — все жестко регламентируется правилами шоу. Каждый день съемок посвящен определенной теме — день композитора, день памяти ушедших, день кинохита и т.д. Это сужает возможности выбора. Более того, были и ограничения — многое, что хотелось исполнить, не получилось, потому что одни песни уже звучали в предыдущих сезонах, другие планируются на следующие. Какие-то уже исполняют другие участники.

Тем не менее, на мой взгляд, мне удалось раскрыться по-новому. Неправильно было бы выйти на сцену с песней, которая хорошо получается. Я благодарен педагогам за то, что заставили меня выйти из зоны комфорта, рискнуть, перешагнуть через внутренние стереотипы, пробовать неудобные диапазоны, примерять необычные образы. Быть всегда разным.

— Есть ли у вас страх перед жюри «Суперстара!»? Многие отмечают, что боятся, например, Сергея Соседова…

— Члены жюри — такие же участники шоу, как артисты. Им положено делать колкие замечания. Это делает шоу более ярким. Если они скажут что-то непредсказуемое, жесткое — это только притянет внимание аудитории. Я, как завороженный, иногда слушаю их высказывания и приятно удивляюсь — все-таки интересно узнать о себе нестандартное мнение. Я отношусь к критике как к приключению, от которого получаю удовольствие.

— Сейчас в погоне за рейтингами и хайпом многие исполнители 90-х записывают песни с блогерами. Как вы относитесь к такой тенденции?

— Тенденций много, главное в них не запутаться и не быть поглощенным общей рекой событий. Каждый человек уникален, особенно публичный — его мнение не должно сливаться с массой. Делать что-то ради хайпа — не для меня. Но, что касается творческих экспериментов, — я всегда за. Если что-то зацепит, можно и попробовать.

— Следите за кем-то из современных исполнителей сейчас?

— Да, наверное, лет 20 назад надо было за кем-то следить, с нетерпением ждать нового альбома. Сейчас мы живем в таком информационном потоке, с таким маркетингом и рекламой — все артисты сами внедряются в подсознание. Нужно только успевать уворачиваться от назойливых вещей.

Правда, что-то оригинальное, свежее и новое — всегда найдет путь к сердцу слушателя. Другой вопрос, что этот путь со временем поменялся — когда это были эфиры на радио, сейчас — интернет.

— А в ваше сердце попал кто-то из современных музыкантов?

— Очень привлекают песни, которые свежи. С удовольствием слушаю то, что делают современные артисты. Я заметил такую вещь: если раньше мы оценивали сначала исполнителя, а потом уже его творчество, сейчас все наоборот. В центре внимания песня, а потом уже смотришь на артиста.

Если говорить про имена — мне нравятся Люся Чеботина, Zivert, вот буквально недавно с удовольствием открыл для себя Мию Бойко. Талантливых молодых исполнителей много, всех не перечислишь.

Нравится SHAMAN — у него очень сильный голос, он отлично контактирует с залом на концертах, не строит барьера между собой и публикой.

— У вас трое детей, но только младшая дочь Анастасия пошла по вашим стопам — она учится в консерватории. Часто ли Настя обращается к вам за советом, когда дело касается музыки? Или может, наоборот, она вам что-то рекомендует, открывает мир некоторых артистов?

— Да, получается в следующем году она заканчивает консерваторию и уходит в свободное плавание. Но хочу отметить, что у меня все дети музыкальные и все творчески самовыражаются — и старшая дочь Кристина, и сын Рик.

Что касается советов, мы с Настей на связи каждый день, а можем и несколько раз за день созвониться. Иногда я ее о чем-то спрашиваю, иногда она меня. У нее всегда есть собственное мнение — и я с удовольствием его выслушиваю.

— Что последнее она вам рекомендовала?

— Все сейчас вертится вокруг «Суперстара!», поскольку большую часть времени я отдаю этому проекту. Настя слышит мой репертуар, говорит, что мне идет, а что нет. Она мой критик (улыбается).

— Многие дети звезд признаются, что популярность родителей мешает им в жизни. Например, я недавно общалась с сыном Виктора Рыбина, и он говорил, что, когда ходил на кастинги, всегда называл другую фамилию. У ваших детей случалось что-то подобное?

— Дело в том, что когда у меня родилась старшая дочь Кристина — там не надо было ничего скрывать, я был практически никем, и звать меня было никак. Когда родились Настя и Рик, я сделал все возможное, чтобы избавить их детство от публичности. Не могу сказать, что скрывал детей, но и лишний раз не показывал, не демонстрировал личное, как сейчас принято у многих из-за развития соцсетей.

Я думаю, что неправильно показывать детей в маленьком возрасте — это скажется со временем на их психике.

Мои дети были вне публики определенное время. Когда они стали совершеннолетними, я их представил.

— Еще есть стереотип, что дети звезд часто сидят на шее у родителей. Часто ли младшие дети обращаются к вам за финансовой помощью? Или они полностью самостоятельны и независимы? Насколько я знаю, все ваши дети пристроены, даже младшая.

— Да, Настя пробует себя в журналистике. А что касается финансов…Мы все стремимся помогать друг другу. В какой-то момент ты помогаешь детям, в какой-то — они тебе. Это происходит независимо от того, звездная это семья или нет.

— Вы говорили, что младшие дети приезжают к вам в гости чуть ли не каждую неделю. Как обычно проводите с ними время? Может кино вместе смотрите?

— Конечно же общаемся. Что-то обсуждаем, чем-то делимся… Ну мою семью тоже не миновала зависимость от гаджетов. Мы все должны быть на связи. Когда Настя приезжает, она сразу же выкладывает на стол ноутбук и телефон, переписывается с кем-то. Поначалу меня это удивляло, но сейчас пришло осознание — таков современный мир.

Смотреть тот или иной фильм не обязательно вместе, но если кино вызвало интерес, обсудить его — святое дело.

— А что последнее дети советовали? Может «Барби»?

— Нет, фильм «Барби» Насте видимо не понравился, раз она мне ничего не рассказывала про него. Помню, долго обсуждали «Не смотрите наверх». Потом бывает по-разному — какой-то фильм я посмотрю, посоветую, но чувствую, что он у Насти не вызвал интереса. Иногда что-то из ее советов меня не впечатляет. Но чаще мнение о кино совпадает.

— Есть ли в вашей семье какие-то традиции?

— Родители меня приучили, что надо созваниваться каждый день. Мамы, к сожалению, уже нет в живых, а с папой мы всегда на связи. К тому же мы живем в соседних домах, поэтому каждый день видимся.

— Какие праздники отмечаете всей семьей?

— Новый год! Стараемся встретить его сначала по алматинскому времени, а потом по московскому.