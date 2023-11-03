Фильм "Империя кошек" расскажет о самых знаменитых котах России

Документальный фильм-исследование "Империя кошек" телеканала "Пятница!" выйдет в эфир 6 ноября в 22:30. Он, по словам создателей, впервые расскажет, почему Россия стала лидером в мире по количеству кошек и что общего между русским человеком и котом.

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Авторы провели исследование: Россия возглавляет рейтинг стран по количеству котов на душу населения. Согласно исследованию ВЦИОМ, у каждого второго россиянина (51%) есть кот.

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По данным Яндекса, поисковые запросы со словом "кот" в России на 40% превышают аналогичные запросы со словом "собака". А количество интернет-запросов, связанных с кошками, за последний год увеличилось на 30%.

Фильм открывает история единственного в мире угона самолета с кошкой. В 2014 году "воздушный пират" и неоднократный угонщик самолетов Тамерлан Мусаев захватил самолет, следующий по маршруту Копенгаген-Осло. Вместе с ним на борту летела его кошка Гуся. Самолет экстренно посадили в Швеции, Мусаева отправили в тюрьму, а Гусю - в шведский приют. После того, как Мусаев вышел из тюрьмы, главной целью его жизни стало возвращение Гуси - кошки, которая заменила ему семью. Сейчас Мусаев и Гуся живут в лагере для беженцев в Нидерландах.

И другими героями фильма стали уникальные и звездные кошки России. Вот примеры.

Кошка Соня из Новосибирска - королева тиктока, в ее аккаунте больше 17 миллионов подписчиков. С ней сотрудничают крупнейшие мировые бренды, стоимость одного рекламного контракта Сони достигает трех миллионов рублей. У Сони есть собственный гардероб с одеждой, обувью и аксессуарами. Среди них можно найти и именной ошейник от Louis Vuitton, который бренд прислал кошке в подарок, вдохновившись видеороликами с ней.

Каракал Шлёпа - герой интернет-стримов. За его жизнью ежедневно наблюдают миллионы людей по всему миру. Хозяева Шлёпы супруги Бондаревы купили его в 2018 году за 600 000 рублей - для этого половину суммы супругам пришлось взять в кредит. Сейчас Бондаревы не задумываясь отвечают, что это было лучшее вложение денег в их жизни.

Кошка Дымка - единственная в мире бионическая кошка. Хозяева подобрали ее на даче с обморожением лап и хвоста. Впоследствии все лапы пришлось ампутировать и Дымке установили титановые протезы. Сейчас Дымка живет полноценной кошачьей жизнью - гуляет на улице, охотится.

В фильме рассказаны истории служебных котов: эрмитажного кота Ахиллеса, который не только помогает бороться с крысами, но и обладает даром предсказания; и Томаса - лучшего служебного кота Сибири из новокузнецкого технического музея.

Уделено внимание эксклюзивным породам кошек, которых разводят только в России. Так, владелица кошачьего питомника "Мурмулет" Наталия Белякова рассказывает о котятах породы Лимбо - кошках на коротких лапах с внешностью волка. За Лимбо стоит очередь во всем мире.

По словам этнографа Натальи Смирновой, секрет любви русского человека к кошке заключается во внутреннем сходстве.

Наталья Смирнова, этнограф: "Связь между характером кошек и характером русского человека - это свободолюбие, своенравность, нежелание подчиняться. Каждая кошка в душе лев. В русском характере есть такая же черта: вальяжность, царственность, желание медлительного блаженного времяпрепровождения. Кошки это отражение русского человека".

Между тем

На "Пятнице!" стартует авторское шоу "Погнали!" - экстремальные путешествия по всему миру блогера Стаса Натанзона. Эфир - с 3 ноября каждую пятницу в 18:30.