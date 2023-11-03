Сериал "Романовы. Последнее слово" выйдет 4 ноября

4 ноября в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера художественно-документального сериала кинокомпании Данилы Шарапова и Сергея Минаева - "Романовы. Последнее слово". Впервые в истории будет обнародован полный рассказ людей, расстрелявших царскую семью, который был записан в 1964 году по указанию Никиты Хрущева. Эти аудиозаписи долгие годы хранились под грифом "секретно".

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В сериале все голоса обретут свои лица благодаря актерам, которые выбирались по фотографическому сходству с историческими персонажами. Зрители станут свидетелями последних месяцев жизни царской семьи, их расстрела, а также обстоятельств сокрытия тел, из-за которых их останки до сих пор не идентифицированы. Специально для сериала по архивным чертежам и сохранившимся фотографиям был воссоздан Ипатьевский дом - место, где произошло самое громкое преступление 20 века.

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К работе над проектом режиссера Максима Беспалого были привлечены лучшие исторические консультанты, художники и реставраторы, благодаря их участию удалось достичь максимальной точности при воссоздании обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи в 1918 году. Сергей Минаев озвучил сериал. И вот что он рассказывает про проект:

"Убийство царской семьи в 1918 году по-прежнему считается одним из самых запутанных преступлений в мировой истории. По сей день, говоря о Романовых, у людей возникают вопросы: "кто убил?", "за что?", "можно ли было всего этого избежать?". Нам удалось найти уникальные аудиозаписи - рассказ участников расстрельной команды. По следам их истории мы отправились в архивы, чтобы разобраться в хитросплетениях главного убийства в современной российской истории. Надеемся, вы оцените эту большую и кропотливую работу".