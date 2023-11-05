Императорский выход: стартует завершающий сезон киносаги о Екатерине Великой
На телеканале «Россия» стартует премьера четвёртого и последнего сезона киносаги, посвящённого судьбе Екатерины Великой. К главной роли вернётся Марина Александрова. О чём расскажет новый сезон сериала? И на какой ноте авторы планируют закончить историю становления великой императрицы?
«Екатерина. Фавориты» (16+) – это продолжение сериалов «Екатерина», «Екатерина. Взлёт» и «Екатерина. Самозванцы». Фильм завершает историю любви и власти самой знаменитой женщины на престоле России. Режиссёром нового сезона киносаги выступил Дмитрий Петрунь («Офицерские жены», «Торгсин»).
«Мне нравится возиться с историческими костюмными картинами, я с большим удовольствием на них соглашаюсь, – рассказал он. – Мне всегда были интересны исторические личности, которые управляют государством и у которых в подчинении находятся миллионы людей, интересен мотив их поступков. Здесь можно провести много различных параллелей, и это тоже для меня важно, потому что тогда и контакт со зрителем происходит плотный и честный. Большим плюсом было и то, что это финальный сезон, некая точка. И ставить её надо было интересно: сделать какие-то выводы вместе с главной героиней, подвести итоги жизни великого исторического персонажа и позволить себе осмысление прожитой истории».
Главную роль вновь исполнит Марина Александрова, которая воплотила на экране образ Екатерины II:
«Екатерина – невероятная историческая личность. Она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая и безусловно достойна внимания потомков. Будучи немкой и став абсолютно русской, проведя 30 с лишним лет на троне, она действительно сделала для России гораздо больше, чем многие правители до и после неё».
По словам актрисы, она безумно счастлива, что судьба подарила ей шанс сыграть эту замечательную женщину.
«Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом, – призналась актриса. – Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но Екатерина – это не только я, это большое количество людей, стоящих за моей спиной, которые помогали воплощать этот образ и быть наиболее близкой к исторической действительности».
К своим ролям вернутся и другие актёры саги: Владимир Яглыч вновь сыграет князя Потёмкина, Сергей Новосад воплотит образ Александра Ланского, а роль сына Екатерины и будущего императора Павла I исполнит Павел Табаков.Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал о роли Сергея Безруков в новом сериале «Бизон: Дело манекенщицы» (16+).