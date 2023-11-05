Стартует завершающий сезон киносаги о Екатерине Великой

«Мне нравится возиться с историческими костюмными картинами, я с большим удовольствием на них соглашаюсь, – рассказал он. – Мне всегда были интересны исторические личности, которые управляют государством и у которых в подчинении находятся миллионы людей, интересен мотив их поступков. Здесь можно провести много различных параллелей, и это тоже для меня важно, потому что тогда и контакт со зрителем происходит плотный и честный. Большим плюсом было и то, что это финальный сезон, некая точка. И ставить её надо было интересно: сделать какие-то выводы вместе с главной героиней, подвести итоги жизни великого исторического персонажа и позволить себе осмысление прожитой истории».