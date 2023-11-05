Сериал «Эхо» положит начало новой эпохе вселенной Marvel

3 ноября Marvel Studios выпустила дебютный трейлер мини-сериала «Эхо» о племяннице Кингпина. Стоит отметить, что он станет первым внутренним шоу Marvel с рейтингом «18+» (TV MA) — сериал будет наполнен сценами жестокого насилия.

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Marvel Studios выпустит «Эхо» под новым брендом Marvel Spotlight. По заверению компании, в подобных сериалах авторы будут рассказывать более личные и приземлённые истории — их сможет смотреть даже неподготовленный зритель.

Подобно тому, как фанатам комиксов не нужно читать «Мстителей» или «Фантастическую четвёрку», чтобы насладиться «Призрачным гонщиком», нашей аудитории необязательно знать другие проекты Marvel, чтобы понять происходящее в истории Майи.