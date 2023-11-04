Герой адаптации «Постучись в мою дверь» рассказал о съемках сериала

Влад Соколовский выбран на роль лучшего друга главного героя в русской адаптации популярного сериала «Постучись в мою дверь». С того момента, как в сети появилась информация о том, что в нашей стране будет снята эта картина, зрители тщательно следят за любыми интересными новостями. На днях Соколовский побывал на подкасте «Ниче Святого», где рассказал некоторые подробности будущего телесериала.

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По словам Владислава, до того, как он прошел кастинг на роль лучшего друга, он не видел ни одного кадра турецкой мелодрамы. Пройденный отбор в буквальном смысле вынудил его посмотреть два сезона сериала. Впечатление от просмотренных серий у Соколовского остались положительные, но в целом такого рода картины не для него. Также Влад добавил, что зритель ещё не скоро увидит готовую адаптацию, так как команда планирует закончить съемки в 2024 году.