Герой адаптации «Постучись в мою дверь» рассказал о съемках сериала

Герой отечественной адаптации «Постучись в мою дверь» рассказал о съемках сериала
Влад Соколовский выбран на роль лучшего друга главного героя в русской адаптации популярного сериала «Постучись в мою дверь». С того момента, как в сети появилась информация о том, что в нашей стране будет снята эта картина, зрители тщательно следят за любыми интересными новостями. На днях Соколовский побывал на подкасте «Ниче Святого», где рассказал некоторые подробности будущего телесериала.
По словам Владислава, до того, как он прошел кастинг на роль лучшего друга, он не видел ни одного кадра турецкой мелодрамы. Пройденный отбор в буквальном смысле вынудил его посмотреть два сезона сериала. Впечатление от просмотренных серий у Соколовского остались положительные, но в целом такого рода картины не для него. Также Влад добавил, что зритель ещё не скоро увидит готовую адаптацию, так как команда планирует закончить съемки в 2024 году.
В процессе разговора Соколовский затронул свое отношение к поп-королю российской эстрады. Он признался, что начинал свою карьеру с гастролей Филипа Бедросовича. До сих пор актер очень уважает Киркорова. Однако не следит за его жизнью и не собирается разговаривать о личном.