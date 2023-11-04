О чем новый корейский боевик «Наследник»

В центре сюжета боксер Марко Хан, который берется за любую работу лишь бы собрать денег на лечение матери. Однажды Марко получает известие о том, что его умирающий отец собирается оставить ему огромное наследство. С этого момента жизнь героя превращается в безумную и опасную погоню.

По сюжету, молодой боксёр Марко Хан всю жизнь прожил на Филиппинах. Его мать тяжело больна, поэтому, пытаясь накопить на лечение, парень хватается за любые возможности заработка. Однажды на него выходят адвокаты, утверждающие, что его богатый отец, которого он никогда не видел, жаждет встречи. Марко летит в Корею, но уже в самолёте становится понятно, что добраться до отца будет не так просто. За Марко начинается настоящая охота, ведь на кону огромное состояние.