Названа дата выхода фильма «Как приручить дракона»

Сценарий фильма напишет Дин Деблуа. Он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Главную роль в ленте исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.