Названа дата выхода фильма «Как приручить дракона»

4 ноября стало известно, что Universal Pictures перенесла премьеру фильма «Как приручить дракона» на 13 июня 2025 года. Ранее генеральный менеджер бразильского подразделения компании Эрнан Вивиано заявил, что картину собираются выпустить в 2024 году — вероятность этого изначальна была крайне мала.

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Скорее всего, перенос ленты связан с неутихающей забастовкой актёров в Голливуде. Universal Pictures ещё даже не начинала съёмки киноадаптации. Подробности сюжета пока не раскрываются.