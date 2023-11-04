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Лолита уничтожила критикой Ларису Черникову на шоу «Суперстар!»

Несмотря на то, что строгое жюри высоко оценило выступление конкурсантки поставив ей шесть баллов из восьми возможных, а также общей благожелательной атмосфере, Лолита не смогла сдержать возмущения.

Лолита уничтожила критикой Ларису Черникову на шоу «Суперстар!»
© runews24.ru

Оказалось, что исполнительница хита «Я люблю тебя Дима» несколько дней отсутствовала на репетициях, примерках и прогонах номера с балетом. При этом Черникова не отвечала на звонки и сама не перезванивала организаторам. Звезда призналась, что неважно себя чувствовала.

Но Лолита была бескомпромиссна, она заявила, что сейчас артистка стоит перед публикой в бодром состоянии, ноги, руки на месте. Лолита назвала поведение Черниковой хамским и пообещала при повторении ситуации не объявлять ее номер.

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