Лолита уничтожила критикой Ларису Черникову на шоу «Суперстар!»
Несмотря на то, что строгое жюри высоко оценило выступление конкурсантки поставив ей шесть баллов из восьми возможных, а также общей благожелательной атмосфере, Лолита не смогла сдержать возмущения.
Оказалось, что исполнительница хита «Я люблю тебя Дима» несколько дней отсутствовала на репетициях, примерках и прогонах номера с балетом. При этом Черникова не отвечала на звонки и сама не перезванивала организаторам. Звезда призналась, что неважно себя чувствовала.
Но Лолита была бескомпромиссна, она заявила, что сейчас артистка стоит перед публикой в бодром состоянии, ноги, руки на месте. Лолита назвала поведение Черниковой хамским и пообещала при повторении ситуации не объявлять ее номер.