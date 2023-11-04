Вышел финальный спецэпизод «Атаки титанов»

Таким образом, на телевидении завершилась основная история «Атаки титанов», которая началась весной 2013 года. За последние десять лет вышло четыре сезона — при этом последний несколько раз делили на части. Так, первая часть выходила с декабря 2020 по март 2021 года, вторая — с января по апрель 2022-го. Затем авторы разделили большой финал на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а премьера второго состоялась 4 ноября.