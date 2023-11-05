В Голливуде снимут комедию «Барбигеймер»

Лето 2023 года стало большим успехом для голливудского кино — в прокат вышли фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», которые на двоих заработали более $ 2,4 млрд. Полностью противоположные по тону картины пользователи превратили в мем «Барбигеймер», в том числе благодаря которому многие зрители сходили на оба фильма.

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Звезда «фильмов категории B» Чарльз Бэнд решил воспользоваться шумихой и представил низкобюджетную картину под названием «Барбигеймер». Его фильм совместит сюжет двух лент и расскажет о докторе Барбигеймере, которая пытается создать ядерную бомбу в кукольном мире.

При этом Бэнду понятно возможное негодование зрителей, которые могут подумать, что режиссёр низкобюджетных фильмов просто решил заработать денег на популярном имени. В этом-то вся и суть, отмечает постановщик. Он считает, что «Барбигеймер» станет уморительной комедией, которая совместит позитивные черты «Барби» и суровый тон «Оппенгеймера».