"Барбигеймер" станет отдельным фильмом
Режиссер Чарльз Бэнд, известный картинами категории B, анонсировал создание фильма "Барбигеймер". Это история о кукле с фамилией Барбигеймер, которая изобретает бомбу, сообщает The Hollywood Reporter.
В своей картине Бэнд намерен совместить юмор и яркость "Барби", а также строгость "Опенгеймера". Дата выхода пока не называется, не известен и бюджет картины, а также имена актеров, которые сыграют главные роли.
Напомним, термин "Барбигеймер" появился накануне выхода двух лент в прокат, выяснилось, что в кино их начнут показывать одновременно. Эксперты опасались, что это может сказаться на кассовых сборах и фильмы будут оттягивать друг у друга аудиторию. Но этого не произошло.
"Опенгеймер" собрал в прокате 852 млн долларов, став вторым по кассе фильмом с рейтингом R, уступив только "Джокеру". Для байопика об ученом это очень высокий результат. "Барби" же собрала в прокате 1,36 млрд долларов, это самый высокий показатель для WB за всю историю.