"Барбигеймер" станет отдельным фильмом

Режиссер Чарльз Бэнд, известный картинами категории B, анонсировал создание фильма "Барбигеймер". Это история о кукле с фамилией Барбигеймер, которая изобретает бомбу, сообщает The Hollywood Reporter.

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В своей картине Бэнд намерен совместить юмор и яркость "Барби", а также строгость "Опенгеймера". Дата выхода пока не называется, не известен и бюджет картины, а также имена актеров, которые сыграют главные роли.

Напомним, термин "Барбигеймер" появился накануне выхода двух лент в прокат, выяснилось, что в кино их начнут показывать одновременно. Эксперты опасались, что это может сказаться на кассовых сборах и фильмы будут оттягивать друг у друга аудиторию. Но этого не произошло.