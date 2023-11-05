Из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» вырезали 3 персонажей — и вот каких

В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» могло появиться еще больше персонажей из прошлых экранизаций истории о дружелюбном соседе. Из сценария были вырезаны три героини.

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Вместе с двумя Питерами Паркерами в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда и самыми разными злодями в фильме должны были появиться три ключевых героини из их вселенных.

По словам создателей киноленты, в первоначальном сценарии проекта присутствовали Мэри Джейн Уотсон (Кирстен Данст), Гвен Стейси (Эмма Робертс) и тетя Мэй (Салли Филд):

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Cq.ru

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Мы в разное время писали версии, в которых фигурировали Гвен Стейси в исполнении Эммы Стоун, Мэри Джейн Уотсон в исполнении Кирстен Данст и тетя Мэй в исполнении Салли Филд, но в итоге сократили всех этих женщин, решив, что сюжет и так перегружен.