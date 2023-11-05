$93.04-0.1499.01+0.01

Нейросеть показала персонажей «Игры престолов» в стилистике «Рика и Морти»

Нейросеть показала, как герои сериала «Игра престолов» вроде Сансы Старк и Джона Сноу могли бы выглядеть в сеттинге «Рика и Морти».

Нейросеть показала персонажей «Игры престолов» в стилистике «Рика и Морти»
© Cq.ru

На удивление, некоторые персонажи смотрятся довольно лаконично.

Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru

Вселенная мультипликационного сериала «Рик и Морти» полностью не изведана. Кто знает, может в потаенном уголке анимационной галактики существует что-то, отдаленно напоминающее «Игру престолов».

С этим концептом от нейросети посвященных гиков и простых обывателей индустрии мог бы ждать интересный кроссовер. Возможно, режиссерам и мультипликаторам действительно стоит задуматься о подобном. Заглавное фото: Нейросеть