Нейросеть показала персонажей «Игры престолов» в стилистике «Рика и Морти»
Нейросеть показала, как герои сериала «Игра престолов» вроде Сансы Старк и Джона Сноу могли бы выглядеть в сеттинге «Рика и Морти».
На удивление, некоторые персонажи смотрятся довольно лаконично.
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Вселенная мультипликационного сериала «Рик и Морти» полностью не изведана. Кто знает, может в потаенном уголке анимационной галактики существует что-то, отдаленно напоминающее «Игру престолов».
С этим концептом от нейросети посвященных гиков и простых обывателей индустрии мог бы ждать интересный кроссовер. Возможно, режиссерам и мультипликаторам действительно стоит задуматься о подобном. Заглавное фото: Нейросеть