Нейросеть показала персонажей «Игры престолов» в стилистике «Рика и Морти»

Нейросеть показала, как герои сериала «Игра престолов» вроде Сансы Старк и Джона Сноу могли бы выглядеть в сеттинге «Рика и Морти».

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На удивление, некоторые персонажи смотрятся довольно лаконично.

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Cq.ru

Cq.ru

Cq.ru

Cq.ru

Cq.ru

Cq.ru

Вселенная мультипликационного сериала «Рик и Морти» полностью не изведана. Кто знает, может в потаенном уголке анимационной галактики существует что-то, отдаленно напоминающее «Игру престолов».