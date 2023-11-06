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Специалист дал два совета тем, кто хочет ходить в кино, но не на блокбастеры

Режиссёр Игорь Зуйков в беседе с ИА RuNews24.ru рекомендовал посещать мероприятия с показом ретроспектив, где можно увидеть кино Тарковского, Линча и других великих режиссёров.

Режиссер дал два совета зрителям
© Unsplash

«Давно не хожу в кино, меня вполне устраивает просмотр фильмов на стриминговых платформах. Но как режиссёр могу посоветовать ходить на ретроспективы. Недавно прокатывали фильмы Тарковского и Линча, скоро, будет показ фильмов Феллини», - отметил Зуйков.

Также специалист посоветовал ходить на сеансы фильмов с последних европейских фестивалей и в целом чаще смотреть сильное кино.