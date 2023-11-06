Режиссер дал два совета зрителям

Специалист дал два совета тем, кто хочет ходить в кино, но не на блокбастеры
Режиссёр Игорь Зуйков в беседе с ИА RuNews24.ru рекомендовал посещать мероприятия с показом ретроспектив, где можно увидеть кино Тарковского, Линча и других великих режиссёров.
«Давно не хожу в кино, меня вполне устраивает просмотр фильмов на стриминговых платформах. Но как режиссёр могу посоветовать ходить на ретроспективы. Недавно прокатывали фильмы Тарковского и Линча, скоро, будет показ фильмов Феллини», - отметил Зуйков.
Также специалист посоветовал ходить на сеансы фильмов с последних европейских фестивалей и в целом чаще смотреть сильное кино.