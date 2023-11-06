Режиссер дал два совета зрителям

«Давно не хожу в кино, меня вполне устраивает просмотр фильмов на стриминговых платформах. Но как режиссёр могу посоветовать ходить на ретроспективы. Недавно прокатывали фильмы Тарковского и Линча, скоро, будет показ фильмов Феллини», - отметил Зуйков.