"Нудная, мелодраматичная история". Режиссер раскритиковал фильм "Жанна Дюбарри"
Кинополотно повествует о жизни последней фаворитки Людовика XV. Пышные наряды, интерьеры Версаля погружают зрителя в эпоху Франции XVIII века. Премьера картины прошла в рамках Каннского кинофестиваля. Несмотря на то, что на фестивале картину ждали овации публики, критики были прохладны в своих рецензиях. Растопить холод кинокритиков не помог даже французский актёр Пьер Ришар, который исполнил одну из второстепенных ролей.
Режиссер Игорь Зуйков в беседе с ИА RuNews24.ru назвал ряд недостатков фильма, из-за которых, вероятно, лента и не сумела добиться успеха.
«Фильм о Жанне Вобернье – не первое прочтение ее истории. Новый фильм – это абсолютно классический, европейский фильм. Здесь и внезапные, медленные наплывы на общие планы, перетекающие из фильма в фильм одни и те же ракурсы и большое количество безэмоциональной, фоновой музыки, много ненужного, закадрового текста. Картина состоит из собранных, проверенных временем клише, и это и есть главная проблема фильма, в отличии, например, от «Фаворитки» режиссера Йоргоса Лантимоса, которым, как мне показалось, вдохновлялся режиссер «Жанны Дюбарри».
Также Зуйков указал на то, ещё одной проблемой фильма стал кастинг:
«К актрисе нет ни симпатии, ни пренебрежения, и если режиссер (Майвенн – прим.) ставила для себя такую задачу, то это еще один провал, так как чтобы добиться даже таких, почти невидимых ощущений, нужно прорабатывать героя более емко или выбирать, кем же ты хочешь быть – актрисой или режиссером? Появление Деппа считаю недоразумением, которое переплюнуло лишь появление Пьера Ришара. И всё это на фоне нудной, мелодраматичной истории, иногда “вспоминающей” реальные страсти и ужасы того загадочного времени».