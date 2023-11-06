Режиссер раскритиковал фильм "Жанна Дюбарри"

«К актрисе нет ни симпатии, ни пренебрежения, и если режиссер (Майвенн – прим.) ставила для себя такую задачу, то это еще один провал, так как чтобы добиться даже таких, почти невидимых ощущений, нужно прорабатывать героя более емко или выбирать, кем же ты хочешь быть – актрисой или режиссером? Появление Деппа считаю недоразумением, которое переплюнуло лишь появление Пьера Ришара. И всё это на фоне нудной, мелодраматичной истории, иногда “вспоминающей” реальные страсти и ужасы того загадочного времени».