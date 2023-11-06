Вышли первые отзывы о новых «Голодных играх»

«Баллада о змеях и певчих птицах» — лучший фильм в серии. Он куда мрачнее и сфокусирован в первую очередь на персонажах, при этом ни разу не наскучивает. Высокие ставки, крепкий экшен и солидная актёрская игра — это отличное возвращение в Панем.



«Баллада о змеях и певчих птицах» — один из лучших фильмов в серии. История «прихода к власти» Кориолана Сноу отлично показана режиссёром Лоуренсом в более холодном, запутанном и интересном приквеле.



«Баллада о змеях и певчих птицах» меня очень зацепила. Фильм заставил меня почувствовать то волшебство, которое я почувствовала, когда в 14 лет посмотрела самый первый фильм.