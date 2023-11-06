«Времена изменились». Гомер больше не будет душить Барта в «Симпсонах»

В новой серии мультсериала «Симпсоны» Гомер заявил , что больше не будет душить своего сына, Барта. Создатели проекта будто через героя сказали: «Времена изменились». Что конкретно они имели в виду, не до конца понятно.

Одной из самых популярных сцен в «Симпсонах» стал фрагмент, в котором Гомер как бы ругает Барта и начинает сильно сжимать его шею, до такой степени, что глаза Барта выпучиваются, а язык высовывается. Несмотря на то что это одна из самых узнаваемых сцен в проекте, её часто критиковали за жестокость.