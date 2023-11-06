Завершились съемки сериала «Здесь все свои»
В Санкт-Петербурге завершились съемки остросюжетной мелодрамы «Здесь все свои». Проект создается компанией Star Media. Телепремьера сериала запланирована в эфире телеканала «Россия».
По сюжету, в дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее до неузнаваемости тело. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская).
Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…
Главные роли в картине исполняют: Карина Разумовская, Ирина Пегова, Павел Трубинер, Максим Дрозд, Александр Бухаров, Екатерина Вуличенко, Лаура Кеосаян, Семен Шкаликов, Юрий Ицков и другие. Режиссером выступает Елена Николаева.
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