Обзор сериала «Поколение Ви»

Даже жести тут не меньше, чем во флагманском шоу.

© Кадр из сериала "Поколение «Ви»"

Снять приличный спин-офф — сложнейшая задача. Всё же громкого названия и знакомых персонажей недостаточно, чтобы увлечь зрителя. Это уже доказали «Континенталь», «Эван всемогущий», «Чужой против Хищника» и другие провальные попытки расширить известную вселенную.

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К счастью, у создателей «Поколения Ви» были хорошие идеи и желание не уступить «Пацанам». В итоге они сняли эталонный спин-офф, который понравится фанатам оригинала.

Где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли на Amazon Prime Video. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Супергерои тоже плачут

Особенностью «Пацанов» были мерзкие супергерои. Они плевали на людей, упивались властью и убивали ради удовольствия. В спин-оффе не стали развивать эту тему — вместо этого нам показывают страдания, через которые проходит каждый человек с силами.

Взять хотя бы главную героиню Мари. Она была нормальным ребёнком, а затем обнаружила, что умеет управлять кровью, — и сразу же случайно убила родителей. С того момента у девушки лишь одно желание: доказать себе и младшей сестре, что она не монстр.

У всех персонажей «Поколения Ви» схожие проблемы. Кейт может дотронуться до человека и попросить его о чём угодно: например, уйти в лес и не возвращаться. В детстве она не знала о силе и ненароком отправила брата в глушь. Когда юнца не нашли, родители замкнулись и больше не прикасались к дочери. Другие суперы сходят с ума, медленно убивают себя и никак не отыщут место в жизни.

Все эти ребята учатся в престижном университете для супергероев, улыбаются в камеру и фотографируются с толпами фанатов, но при этом чувствуют себя тотальными неудачниками. Именно они «Поколение Ви». Не думайте, что смотреть на сломленных бедолаг скучно: почти у всех интересные образы и душераздирающие проблемы.

Впрочем, страдания суперов — лишь одна из сюжетных арок. Дело в том, что университет для будущих героев лишь кажется райским местом. Это доказывает первая серия, где выдающийся ученик, метящий в «Семёрку», слетает с катушек и устраивает бойню.

Причиной оказываются жуткие секреты педагогов и корпорации «Воут». Какие именно? Это и выясняют герои. Путь к ответам будет интересным, ведь противник хитёр и использует грязные методы: к примеру, стирает память, если бедолаги подобрались близко к правде.

Чувствительным зрителям вход запрещён

«Пацаны» стали самым провокационным сериалом современности. Авторы не боялись показывать запредельную жестокость, поднимать запретные темы и выдавать мерзкие эпизоды. Поэтому чувствительные зрители быстро бросили просмотр, но все остальные аплодировали шоураннерам и остальной команде.

В «Поколении Ви» подход не изменился. В сериале по-прежнему много отвратительных моментов: красотки уменьшаются в размере и нестандартно занимаются сексом, половые органы взрываются, кровь от менструации становится оружием. Если скривились при мысли об этой жести, лучше пропустите спин-офф.

Хотя провокационные эпизоды занимают не так много времени — чаще креатив применяют более приемлемо. Чего стоит эпизод, где участники брутальной схватки становятся куклами. Они отрывают друг у друга плюшевые руки, а вместо крови на землю сыпется конфетти. Смотрится весело — до тех пор, пока иллюзия не спадает. Без неё место забавной стычки превращается в кровавую баню.

«Поколение Ви»: стоит ли смотреть?

Первый спин-офф «Пацанов» оказался безоговорочным хитом. Он удачно развивает вселенную, но при этом сохраняет всё, за что полюбили сериал. Вы увидите мерзких корпоратов, бескомпромиссную жесть и хилых студентов, которые бросают вызов монструозной системе. Этого достаточно, чтобы ни один зритель не заскучал за просмотром.

Оценка: 8 из 10

Понравилось

За новыми героями приятно следить

Копаться в тайнах института интересно

Много провокационной жести.

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