Сборы «Создателя» достигли $100 млн — фильм все еще не окупился

Спустя пять недель проката сборы научно-фантастического фильма «Создатель» достигли отметки $ 100 млн. Судя по падению темпа сборов, лента уже не дойдёт до границы окупаемости в $ 160 млн — бюджет ленты оценивается примерно в $ 80 млн.

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При этом судить о провале фильма всё же нельзя: в декабре картина отправится на стриминговые сервисы и наверняка принесёт своим создателям дополнительную выручку. Однако кинотеатральный прокат можно назвать провальным даже при экономном расходе бюджета режиссёра Гарета Эдвардса.