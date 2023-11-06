Премьера четвертого сезона киносаги "Екатерина. Фавориты" состоится 6 ноября

На телеканале "Россия" 6 ноября в 21:30 выходит четвертый сезон проекта "Екатерина. Фавориты", посвященного судьбе императрицы. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе проекта.

© Газета.Ru

"Все три фильма исторической эпопеи "Екатерина" были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Четвертая часть "Екатерина. Фавориты" завершает историю любви и власти самой знаменитой женщины на престоле России", - отмечается в сообщении.

Главную роль в сериале исполнила актриса Марина Александрова, снявшаяся в этом образе в предыдущих сезонах киносаги. Актриса призналась, что эта героиня занимает особое место не только в ее творческой биографии, но и жизни в целом.

"Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я что-то беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни", - подчеркнула артистка.

В сериале расскажут о семи фаворитах императрицы - создатели решили сосредоточиться на стольких личностях, чтобы пристально исследовать их истории и понять, как менялась сама Екатерина с приходом в ее жизнь того или иного персонажа. Актер Сергей Новосад сыграет военного Александра Ланского, Дмитрий Гудочкин покажет на экране Александра Мамонова, Станислав Тикунов - Ивана Корсакова и др.