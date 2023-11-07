Фильм "Сказки Гофмана" примет участие в главном конкурсе кинофестиваля в Гоа

Более 270 фильмов из разных стран, включая Россию, будут представлены на 54-м Международном кинофестивале Индии (International Film Festival of India, IFFI), который в 2023 году пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции министр информации и по вопросам вещания южноазиатской республики Анураг Сингх Тхакур.

© Кадр из фильма

"Международная секция крайне важна в этом году", - сказал он, отметив, что фильмом-открытия будет британский триллер Catching Dust (2023), а закроет фестиваль американская биографическая спортивная драма "Полулегкий вес" (The Featherweight, 2023).

Россию на главном международном конкурсе будет представлять картина режиссера Тины Баркалая "Сказки Гофмана" (2023) с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым. Фильм рассказывает о девушке с непростой судьбой, которой неожиданно предоставляется шанс все изменить.

По словам организаторов крупнейшего индийского киносмотра, в этом году на IFFI поступило рекордное число заявок - 2 926 из 105 стран. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В международной секции будет представлено 198 фильмов, среди которых 13 мировых премьер.

Как стало известно на пресс-конференции, голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас, который прибудет в Гоа в сопровождении жены актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, будет удостоен премии имени индийского режиссера Сатьяджита Рэя (1921 - 1992) за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа. На 46-м кинофестивале в Гоа эту престижную награду получил Никита Михалков.