Сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом продлили на третий сезон

Телеканал FX объявил о продлении сериала «Медведь» на третий сезон. Продолжение должно выйти уже в 2024 году, сохранив весь актёрский состав.

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Сериал «Медведь» рассказывает историю молодого шеф-повара, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный от умершего брата. Бизнес идёт очень непросто: проверяющие органы находят массу нарушений, дядя-кредитор требует вернуть взятый братом долг, а старый персонал принимает все идеи нового владельца в штыки.