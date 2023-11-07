«По щучьему велению» собрал рекордную кассу

«Я могу предположить, что миллиарда два он точно еще соберет, возможно, подберется к трем. Потому что, судя по динамике, которая увеличивается, он точно еще протянет и третий уик-энд с такими же суммами, как у него были в первый и во второй. Очевидно, что он окупится. Так же, как с «Чебурашкой», у него во второй уик-энд денег больше. У «Чебурашки» там, правда, все измерялось чуть ли не по полтора миллиарда рублей за каждые выходные, тут 400 и 700 млн соответственно. И я бы, если честно, «По щучьему велению» сравнивал бы не с «Чебурашкой», а с другим фильмом-сказкой, который выходил в 2021 году, — это «Конек-Горбунок», вот тут определенно он успешнее, чем «Конек-Горбунок», потому что он уже собрал больше, чем в сумме весь «Конек-Горбунок» нацокал копытцами. Они похожи по какому-то настроению, по целевой аудитории. Но тут еще нужно учитывать вот какой момент — «Конек-Горбунок» выходил в довоенное время в конкуренции с какими-то американскими блокбастерами. А у «Чебурашки» получилось то, что получилось, в том числе потому, что он вышел в новогодние праздники и на него шли толпами».