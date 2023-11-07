Закончены съемки фильма «Молот ведьм» с Сосниным в главной роли

Завершились съемки фильма «Молот ведьм» с Вадимом Сосниным в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. История разворачивается в небольшом городе Калязине, в нем нет ничего необычного, если не считать секретный институт, в котором занимаются изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья – Хозяйка стихий. Она движима ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, поэтому отсекает город от внешнего мира и начинает всех жителей обращать в леших и русалок. Ее задача – полностью истребить людей, превратив их в сказочных существ.