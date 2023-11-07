Закончены съемки фильма «Молот ведьм» с Сосниным в главной роли

Закончены съемки фильма «Молот ведьм» с Вадимом Сосниным в главной роли
Завершились съемки фильма «Молот ведьм» с Вадимом Сосниным в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START. История разворачивается в небольшом городе Калязине, в нем нет ничего необычного, если не считать секретный институт, в котором занимаются изучением магии. Однажды из лаборатории сбегает сильнейшая колдунья – Хозяйка стихий. Она движима ненавистью и желанием отомстить за свое заключение, поэтому отсекает город от внешнего мира и начинает всех жителей обращать в леших и русалок. Ее задача – полностью истребить людей, превратив их в сказочных существ.
Чтобы спасти ближних и освободить город, в схватку вступает один смельчак – Алексей Попов. Помогают ему кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий оказывает серьезное сопротивление - в Калязине разворачивается нешуточная борьба за семью, любовь и право оставаться людьми.
Сценарий фильма написал Олег Дивов, автор более 150 литературных произведений и обладатель 30 книжных премий.
Съемки проходили в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области.