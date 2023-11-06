Мэттью Перри мечтал снять фильм о своей жизни

Все больше подробностей появляется о последних днях звезды «Друзей» Мэттью Перри, которого не стало 28 октября. Мы уже писали о том, что всего за 24 часа до гибели 54-летний актер встречался со своей близкой подругой Афинной Кросби.

© Кадр из фильма "Папе снова 17"

Девушка рассказала журналистам, что Мэттью был настроен оптимистично и полон планов на будущее. А теперь стало известно и то, чем конкретно он собирался заняться. Оказывается, Перри мечтал снять фильм о своей жизни. Сценарий актер написал самостоятельно еще год назад, а в главной роли видел звезду «Классного мюзикла» и новых «Спасателей Малибу» Зака Эфрона. Об этом Афинна рассказала в интервью журналу People.

Выбор Перри, по словам Кросби, на голливудского красавчика пал не просто так. В далеком 2009 году они вместе снялись в фильме «Папе снова 17», где Зак сыграл юную версию персонажа Мэттью.

Но, к сожалению, Эфрон отказался от роли еще, когда Перри был жив. Однако звезда сериала «Друзья» не опустил руки и надеялся найти не менее талантливого актера на главную роль. Также он хотел попробовать себя в режиссуре. «Это будет совершенно новый опыт, в котором, вы знаете, я думаю, я буду хорош. Я надеюсь, что у меня получится», — поделился он в одном из интервью.

Что ж, мы уверены: у Перри наверняка получился бы отличный фильм, ведь ему действительно было о чем рассказать миру. В своих мемуарах под названием «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» актер с фирменным чувством юмора описал, как долгие годы пытался излечиться от с алкогольной и опиоидной зависимости. И все было не зря: как говорят свидетели, в последние годы жизни Перри не притрагивался к спиртному и наркотикам. В общем, надеемся, что его знаменитые друзья подхватят идею и фильм все-таки будет снят. А Эфрону останется только кусать локти — тем более что после пластики, в которой давно подозревают актера, он не похож не только на Мэттью, но и на самого себя образца 2009-го.