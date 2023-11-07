Фильм "Легенда о самбо" сделан в стиле конструктивизма

"Наш фильм с тяжелой судьбой, он долго шел к зрителю, - сказал Богатырев. - Это не документальный фильм о самбо, но мы попытались сделать картину о людях, которые создали этот спорт.



"Мы представили отцов-основателей самбо - [Виктора] Спиридонова, [Василия] Ощепкова, [Анатолия] Харлампиева, - рассказал Богатырев. - Так как события картины происходят в 1930-х годах, мы попытались сделать фильм в стиле конструктивизма. Тогда это было передовое время в искусстве".