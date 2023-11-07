Вышел новый детский мультсериал для девочек "Шушумагия"

"Нам было важно рассказать про простые, но вечные ценности - дружбу, любовь, гармонию. Мы слышим эти понятия почти каждый день, но иногда забываем, что за словами должны стоять действия. Дружба - это глагол. Так, наши героини заботятся о маленьких существах шушу и берегут гармонию огромного Волшебного леса - и через эту помощь сами растут и становятся лучше", - отметила Тихомирова, ее слова привели в сообщении.