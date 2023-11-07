Кинокритик предрек кризис российскому кинематографу
Киновед Александр Семенюк заявил "Абзацу", что в ближайший год кинематограф будет переживать кризис.
"Самостоятельных фильмов практически нет – идут разные франшизы и ремейки. Режиссерам нечего сказать. Тем для кинематографа - на каждом шагу. А они "Чебурашек" клепают", - заявил кинокритик.
По словам Семенюка, спрос на билеты в кинотеатр упал уже сейчас, а когда прокатчики повысят цены на билеты, то зрители окончательно перестанут туда ходить.
"Кинотеатры уже сейчас пусты. При этом руководство прокатного сообщества заявило, что в новом году билеты подорожают на 20–30%", - посетовал Семенюк.
Недавно сообщалось, что фильм "По щучьему велению" бьет рекорды. За двое суток лента набрала в прокате 615 млн рублей. По сюжету сказки "По щучьему велению" простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.
Режиссерское кресло проекта "По щучьему велению" занял Александр Войтинский ("Призрак"). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Мила Ершова ("Трудные подростки") и Алина Алексеева ("Елки-иголки").