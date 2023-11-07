Кинокритик предрек кризис российскому кинематографу

"Самостоятельных фильмов практически нет – идут разные франшизы и ремейки. Режиссерам нечего сказать. Тем для кинематографа - на каждом шагу. А они "Чебурашек" клепают", - заявил кинокритик.

По словам Семенюка, спрос на билеты в кинотеатр упал уже сейчас, а когда прокатчики повысят цены на билеты, то зрители окончательно перестанут туда ходить.

"Кинотеатры уже сейчас пусты. При этом руководство прокатного сообщества заявило, что в новом году билеты подорожают на 20–30%", - посетовал Семенюк.

Недавно сообщалось, что фильм "По щучьему велению" бьет рекорды. За двое суток лента набрала в прокате 615 млн рублей. По сюжету сказки "По щучьему велению" простак Емеля случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит впустую, а третье сохраняет. Когда Емеля влюбляется в царевну Анфису, щука, обернувшаяся в девушку Василису, помогает ему добиться руки девушки.