Россияне ждут в кино «Летучий корабль» и «Бременских музыкантов»

«У нас большой запрос на сказки. Раньше, лет 20 назад, основными посетителями кинотеатров были подростки 17+, молодые люди. А сейчас эти подростки выросли, запрос у них остался. Теперь у них есть дети, они сами повзрослели, так же хотят пойти в кино и хотят сказку на новый лад. Это не про богатырей, это про сказку, но только так, чтобы не было ощущения, что это устарело. А у нас есть гениальные творцы, что ощущения устарелости нет совсем. Будет больше сказок. Да, наверное, не все они будут собирать миллиард… Но большинство будет. Люди научились работать с этим материалом», - сказала Смирнова.