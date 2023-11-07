Россияне ждут в кино «Летучий корабль» и «Бременских музыкантов»
В российских кинотеатрах будет больше сказок, многие из которых преодолеют отметку в миллиард рублей, отметила в эфире НСН Ирина Смирнова.
Среди россиян идет большой запрос на фильмы-сказки, при этом они не должны казаться устаревшими, рассказала НСН генпродюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова.
Кассовые сборы фильма «По щучьему велению» менее чем за две недели проката превысили миллиард рублей. При бюджете в 660 миллионов рублей сказка стала третьим отечественным фильмом, который перешагнул кассовую отметку в миллиард в этом году: первые два места занимают «Чебурашка» и «Вызов». Смирнова считает, что на этом фоне режиссеры будут снимать больше сказок.
«У нас большой запрос на сказки. Раньше, лет 20 назад, основными посетителями кинотеатров были подростки 17+, молодые люди. А сейчас эти подростки выросли, запрос у них остался. Теперь у них есть дети, они сами повзрослели, так же хотят пойти в кино и хотят сказку на новый лад. Это не про богатырей, это про сказку, но только так, чтобы не было ощущения, что это устарело. А у нас есть гениальные творцы, что ощущения устарелости нет совсем. Будет больше сказок. Да, наверное, не все они будут собирать миллиард… Но большинство будет. Люди научились работать с этим материалом», - сказала Смирнова.
Она также прокомментировала сказки, которые скоро должны выйти на киноэкранах, в частности «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». По словам Смирновой, «Бременские музыканты» вполне могут «выстрелить».
«Уверена, что ни одна из этих сказок не провалится. А какая из них выстрелит, сложно сказать. Говорят, фильм «Бременские музыканты»… Но это не самый очевидный выбор. С другой стороны, «По щучьему велению» тоже был не самый очевидный выбор, но выстрелил. Вопрос не в том, какой исходный материал ты берешь, а в том, что ты с ним потом сделаешь. Когда люди с чистым сердцем делают высокопрофессиональное кино, это очень заметно на экране», - резюмировала собеседница НСН.
В первый день 2024 года, 1 января, на российские экраны выйдет фильм «Бременские музыканты», созданный режиссером Алексеем Нужным совместно с Игорем Гринякиным. Картина обещает принести в зрительский мир новое воплощение знаменитой советской музыкальной сказки. Она построена на основе одноименного мультфильма от студии «Союзмультфильм», покорившего сердца многих поклонников благодаря своей неповторимой музыке Геннадия Гладкова, с элементами рок-н-ролла, передает «Радиоточка НСН».