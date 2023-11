"Святой архипелаг" получил главный приз на кинофестивале в США

"Кинолента о жизни Соловецкого монастыря на Great Lakes Christian Film Festival завоевала главную награду - the Best of the Fest, а также победила в номинациях "Самый лучший фильм кинофестиваля" , "Лучший документальный фильм", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка к фильму" в категории "Международные документальные фильмы", - отметила она в Telegram-канале.