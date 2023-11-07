Стала известна дата выхода комедии "Соседка"
Романтическая комедия "Соседка" с Юлией Хлыниной и Егором Корешковым выйдет 20 ноября в онлайн-кинотеатре PREMIER. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса.
По сюжету скромный директор клининговой компании Федор Садовский (Корешков) проживает довольно скучную жизнь, изредка развлекаясь с лучшим другом Борей за шахматной доской. Все меняется, когда в квартиру напротив заселяется девушка Алена (Хлынина) из провинции, которая не знает никаких границ. Мужчина влюбляется в соседку, однако ему на пути встает бывший супруг девушки - ревнивый ВДВшник Серега.
Актер Егор Корешков заявил, что новый проект отличается от тех, что сейчас представлены на рынке.
"В нашей истории много лирики и романтики, что, наверное, сейчас не очень свойственно нашему кинематографу, потому что сейчас все суперсовременные и хайповые. Здесь история про людей, очень трогательная, и, наверное, это важная особенность", - пояснил он.
Режиссером выступил Байбулат Батуллин, известный по комедии "Бери да помни". Сценарий написала Светлана Штеба ("Поехавшая"). В каст вошли Алексей Чадов ( "Аванпост"), Дарья Пицик ("Реальные пацаны"), Елена Валюшкина ("Друг на час") и другие.