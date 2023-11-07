«Ни в один так не верила». Актриса Яна Енжаева о сериале «Праздники»

На телеканале ТНТ стартовал показ комедийного сериала «Праздники» - проекта о том, как уже знакомое зрителям семейство Пыжовых отмечает самые разные памятные для них даты.

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Каждая серия – это один праздник, на который по традиции собирается вся семья: календарный, профессиональный, народный или семейный.

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Одну из главных ролей – дочь супругов Пыжовых – сыграла актриса Яна Енжаева. В интервью «ФедералПресс» она рассказала о съемках и своих отношениях с мамой.

Яна, расскажите, пожалуйста, о вашей роли в сериале. Легко ли было вжиться, и как прошли съемки?

— Юля Пыжова - младшая дочь, любимица отца, мода и стиль всея семьи, балагур-заводила, очень хрупкий и ранимый цветок под маской боевой девчонки-забияки. Не скажу, что персонаж от меня сильно далек (улыбается — Прим. ред.). У нас достаточно точек соприкосновения, поэтому момент соединения с героиней прошел легко и безболезненно (улыбается — Прим. ред.).

Я старалась наделить Юлю личными качествами 5-7-летней давности: страстность, импульсивность, эмоциональность, девиз по жизни «есть только чёрное и белое, полутонов не бывает». Что касается процесса съемок, то могу с полной ответственностью заявить: это был самый теплый и уютный съемочный период за все время моей работы в кино. Снимали о семье - и сами стали большой семьей по итогу!

Были ли какие-то комичные случаи на съемочной площадке?

— Это самый популярный вопрос! Да каждый день (улыбается — Прим. ред.)! У меня телефон полон приколов со съемочной площадки! Но достаточно сложно вычленить какую-то конкретную ситуацию: вырывая ее из контекста, она теряет свой юмористический флер, поэтому оставлю эти моменты радости внутри нашей «праздничной» семьи.

Как считаете, почему «Праздники» будут интересны зрителю? А какие сериалы смотрите и любите сами?

— «Праздники» — это один из немногих, на мой взгляд, примеров современного сериала, снятого про людей, и, что важно, ДЛЯ людей. Есть ощущение, что мы пресыщены нуарными психологическими драмами и триллерами, которые появляются с космической скоростью, один за одним. Что ни сериал, то новый повод скатиться в экзистенциальную яму (смеется — Прим. ред.). Мы же предлагаем вам не очередной незапланированный сеанс у психотерапевта, а возможность окунуться в атмосферу уюта, дома, вечера у камина с маминым пирогом. Человеку нужен отдых, а не бесконечный процесс самокопания, и мы как раз даем вам возможность наконец-то отдохнуть.

Чем «Праздники» кардинально отличаются от других ваших работ?

— Моей верой в успех этого проекта. Ни в один так не верила. А моя интуиция редко ошибается, как показывает жизнь.

В сериале вы привели домой фиктивного парня. А в жизни - смогли бы так поступить? Или у вас доверительные отношения с мамой?

— У меня нет желания доказывать маме в свои почти 30, что быть «бобылихой» (как говорит моя киномама Мария Валерьевна Аронова) – это нормально. Это мой выбор. Мы выстроили такие отношения, где мой выбор уважается и всецело поддерживается. Любое нарушение личных границ я пресекаю.

Приходилось ли вам хоть раз отстаивать свои личные границы в отношениях с мамой? Может быть, ей не нравился ваш молодой человек.

— Я знакомила маму с молодым человеком дважды, и в обоих случаях они были приняты максимально радушно. И отношение к ним было как к членам семьи ровно до тех пор, пока мое отношение было таковым (улыбается — Прим. ред.). Мама всегда на моей стороне, что бы ни случилось, и принимает любое мое решение. Мне кажется, это и есть настоящее признание тебя как взрослой, целостной личности. Родители обязаны позволять своим детям набивать собственные шишки. Смотрите сериал