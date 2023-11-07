5 главных сериалов ноября 2023 года

На что только не идут создатели российских и зарубежных сериалов, чтобы привлечь внимание зрителей.

© Кадр из сериала «Волшебный участок»

В последнем месяце осени, например, они собрались перенести сказочных злодеев в наш мир и сыграть на чувствах почитателей детективных романов Агаты Кристи.

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Что будем смотреть и обсуждать в ноябре, расскажем в ближайшее время. Смотреть подано!

1. «Слово пацана. Кровь на асфальте» (c 9 ноября на Wink и START

Неискоренима любовь создателей российских сериалов к нашему прошлому (все чаще, к сожалению, нашему мрачному прошлому). На этот раз они решили закинуть зрителя в конец 80-х, когда разгул преступности был для многих «делом насущным», а «слово пацана» — дороже любых законов. В то время молодежь была предоставлена сама себе, и им, так же как и взрослым, приходилось как-то выживать.

На этот раз нас ждет история Андрея, обычного школьника, которому отдают на перевоспитание двоечника Марата. Однако Андрей сам попадет под пагубное влияние одноклассника и вскоре станет жить по законам улиц и будет верен клятве пацана.

Режиссёром проекта выступил Жора Крыжовников, снявший такие картины как «Горько!», «Горько 2!» и «Лед 2», а учить уличным понятиям нас будут Иван Янковский, Никита Кологривый, Ольга Лапшина и Елизавета Базыкина. Изначально многие критики упрекали сериал в романтизации преступного мира, но мы бы не стоили торопиться с выводами. Он жесток, но это всего лишь повод поговорить о нашем прошлом, в которое лучше не возвращаться.

2. «Волшебный участок» (с 9 ноября на Okko)

«Здесь чудеса, здесь Леший бродит», — скорее всего, так бы коротко описал синопсис сериала «Волшебный участок» Александр Сергеевич Пушкин.

Бывшему полицейскому Лехе (его играет звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов), который страдает посттравматическим синдромом и временами уходит в запой, приходится однажды взять ситуацию под контроль. Его сестра сообщает о смертельной болезни и просит стать опекуном для восьмилетней дочки. Нашему герою ничего не остается, как взяться за голову и устроиться на службу в непростой полицейский участок, сотрудники которого вынуждены ловить сказочных злодеев – Бабу-Ягу, Змея Горыныча и прочую нечисть. Но одно дело ловить злодеев, а другое – быть хорошим опекуном девочке, которая верит в сказки.

3. «Маяк 23» (с 13 ноября на Amedia

Королева Серсея из «Игры престолов» возвращается на малые экраны. Новая роль прекрасной Лины Хиди станет настоящим подарком всем поклонникам актрисы, соскучившимся по её новым работам. В основу «Маяка 23» легла серия рассказов популярного ныне писателя Хью Хоуи, автора романов, легших в основу нашумевшего летом сериала «Укрытие» с участием Ребекки Фергюсон.

Нас снова ждет далекое будущее, а действие будет происходить на маяках, разбросанных по Млечному пути и служащих своеобразными портами для космических шаттлов, бороздящих бесконечные просторы. На одном из таких маяков и происходит крушение корабля с военным агентом Астер (Лина Хиди) на борту, которая что-то скрывает. И сотруднику «Маяка 23» Халану Джеймсу придется разобраться, кто же на самом деле эта таинственная незнакомка – друг или опасный враг.

4. «Убийство на краю света» ( с 14 ноября на Hulu)

Лавры мастера детективного жанра Агаты Кристи не дают покоя создателям западных сериалов. На этот раз они снова замахнулись на очередную запутанную историю, в которой придется разбираться с таинственным убийством и несколькими подозреваемыми.

Детектив-самоучка Дерби Харт (Эмма Коррин) оказывается одной из приглашённых на вечеринку в расположенный на краю света дом миллиардера-затворника. Одного из гостей находят мертвым и нашей героине придется применить все свои дедуктивные методы, чтобы найти убийцу. Однако путь к правде не будет легким, так как в историю вмешается темное прошлое главной героини. Любителям преступных замыслов и хитрых головоломок очень рекомендуем.

5. «Монарх: Наследие монстров» (с 17 ноября на Apple TV+)