7 исторических детективных сериалов с затягивающим сюжетом

Сегодня весь мир засматривается историческими сериалами, вместе с которыми можно погрузиться в атмосферу разных времен и через их призму попытаться найти ответы на многие важные вопросы. А также просто развлечься, наблюдая за драмами и интригами исторических персонажей — как реальных, так и выдуманных.

© Кадр из сериала "Фишер"

Вместе с онлайн-кинотеатром KION представляем подборку сериалов, с которыми можно отправиться в разные моменты российской истории.

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«Банда «ЗИГ ЗАГ»

Eva.ru

Действие сериала с Игорем Петренко, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой происходит в блокадном Ленинграде. Город осажден, продовольствия осталось совсем немного, а внутри орудует банда «ЗИГ ЗАГ», которая нападает на машины с продуктами и занимается подделкой карточек. Главным героям Тихону Львову и Феликсу Свидерскому предстоит найти преступников, пока они не успели выполнить главную задачу, которая может привести к фатальным последствиям для всех ленинградцев. Между Львовым и Свидерским достаточно противоречий, и ситуация обостряется, когда они влюбляются в одну женщину — ученую, чья миссия — сохранить коллекцию вавиловских семян. «Банда «ЗИГ-ЗАГ» — это не просто драматический детектив, но и экшен с большим количеством трюков.

«За час до рассвета»

Eva.ru

Еще один захватывающий детектив на тему Великой Отечественной войны снял режиссер Игорь Зайцев («Есенин», «Тобол»). Молодой лейтенант Денис Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается с войны и становится милиционером. Вместе с начальником (Константин Хабенский), которого недолюбливают все подчиненные, он должен поймать Клеща, преступника, чья банда кошмарит город. Милиционеры создают липовую преступную группировку из настоящих уголовников и оперативников, но вести расследование с ними, к тому же в атмосфере послевоенной паранойи, оказывается крайне непросто. «За час до рассвета» — хитро устроенный детектив-головоломка.

«Фишер»

Eva.ru

Этот сериал Сергея Тарамаева и Любы Львовой переносит зрителей в перестроечный 1986 год и рассказывает реальную историю о поимке маньяка Фишера, убивавшего детей. Смотреть сериал непросто из-за пугающе натуралистических сцен, но, даже зная развязку — ведь в реальности Фишера поймали — сюжет затягивает с первых минут благодаря вниманию к самым мелким деталям расследования, психологии и быта. За дело берутся следователи госорганов (Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко), а поскольку действие происходит на закате Советского Союза, их работе мешают непреодолимые обстоятельства, а также личные проблемы и травмы.

«Троцкий»

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У байопика о революционере Льве Троцком, снятом режиссерами Александром Коттом и Константином Статским, необычный визуальный стиль, в чем-то напоминающий стимпанк. Хронология в фильме ломаная: мы встречаем Троцкого в 1940 году в Мехико, и здесь, сидя в своем кабинете, он начинает рассказывать журналисту Фрэнку Джонсону о ключевых моментах своей жизни и российской истории, уделяя внимание детективным интригам, которые происходили вокруг партийной верхушки. Троцкого сыграл Константин Хабенский — кстати, не впервые: в этом же образе он уже появлялся в сериале «Есенин» с Сергеем Безруковым.

«Шифр»

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Ретро-детектив с Марьяной Спивак и Екатериной Вилковой снят по мотивам британского сериала «Код убийства», однако в нашей версии главные героини — бывшие сотрудницы дешифровального отдела ГРУ Анна, Соня, Ирина и Катерина — живут и несут свою миссию в 1956 году. Критикам сериал понравился, особенно журналисты отметили внимание к моде пятидесятых — шляпкам, перчаткам, клатчам, прическам и т.д. Героини «Шифра» помогают следственным органам в особо запутанных делах благодаря их феноменальным аналитическим способностям. Все они дочери, мамы, жены, но они преданы своей работе и заботятся о благополучии всей страны.

«Заступники»

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У Нины Метлицкой, которую в сериале Владимира Котта сыграла Марина Ворожищева, есть прототип — правозащитница Дина Каминская, чья книга легла в основу «Заступников». Это сериал о «Филиале №1», в котором мечтали работать все адвокаты Советского Союза. Нине Метлицкой этот шанс выпал в оттепельные шестидесятые, когда адвокаты работали над делами, связанными с диссидентством и карательной психиатрией. Всего у сериала два сезона, первый развивается в Москве, а второй — в Тбилиси. Сам режиссер говорит, что пытался в «Заступниках» воссоздать «эпоху тихих кухонь».

«Пищеблок»

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