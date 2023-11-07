В романтической комедии "Олень" у ловеласа появятся рога
В Москве стартовали съемки романтической комедии "Олень". Это история об Андрее, дамском угоднике, который привык использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с девушкой Настей. Она оказывается внучкой.... настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться них - найти настоящую любовь.
В фильме снимались Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и другие. Режиссер Михаил Соловьев. Продюсеры Вадим Верещагин, Андрей Радько, Екатерина Гордецкая, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумовская, Борис Ханчалян. Их так много, потому что производством занимаются кинокомпании "Централ Партнершип", продюсерский Центра "Горад", а также телеканал ТНТ.
Съемки картины пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до 15 ноября 2023 года. Премьера фильма намечена на 2024 год.
Прямая речь
Михаил Соловьев, режиссер-постановщик:
"Мне очень нравится жанр комедии, он всегда привлекает своей легкостью. "Олень" - история обычных современных людей - их играют талантливые молодые актеры, - которые попадают в очень необычную ситуацию. Очень интересно работать с таким материалом, к тому же у нас много совершенного разного юмора. Плюс присутствуют элементы сказки, благодаря чему, мне кажется, история становится еще увлекательнее".