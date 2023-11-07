В романтической комедии "Олень" у ловеласа появятся рога

В Москве стартовали съемки романтической комедии "Олень". Это история об Андрее, дамском угоднике, который привык использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с девушкой Настей. Она оказывается внучкой.... настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться них - найти настоящую любовь.

© Российская Газета

Съемки картины пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до 15 ноября 2023 года. Премьера фильма намечена на 2024 год.

Прямая речь

Михаил Соловьев, режиссер-постановщик: