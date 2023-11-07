Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Джек Ричер»

Amazon выпустила первый трейлер второго сезона сериала «Джек Ричер» . Продолжение начнёт выходить с 15 декабря в онлайн-кинотеатре Prime Video. Во втором сезоне будет восемь серий — первые три эпизода выйдут в день премьеры.

Второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что был убит один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Он начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.